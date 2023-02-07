Компании жены Медведчука финансировали российских силовиков. Фото: СБУ

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Компанії дружини екс-народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, фінансували росгвардію та мвс рф

СБУ ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. Зокрема, до організації оборудки була причетна Оксана Марченко, яка є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки російських силовиків в окупованому Криму. Про це 7 лютого повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що ці компанії платили росіянам нібито за «охорону нерухомості Медведчука» на території півострова. Однак бізнес-структура Марченко ще й регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати «податків і зборів». Таким чином на користь рф було здійснено платежів на суму понад 50 млн грн.

Зазначається, що для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд руб., а для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Після цього були підписані угоди на «охорону» зі структурами росгвардії та мвс рф. За інформацією слідчих, окупантам фірми Марченко платили з після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Спецслужба провела 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топ-менеджерів. Під час слідчих дій було виявлено та вилучено документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, а також печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.

СБУ на підставі зібраних доказів повідомила Оксані Марченко та керівниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вересні 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін заявляв, що досудове розслідування щодо підозрюваного у держзраді колишнього депутата забороненої ОПЗЖ віктора медведчука завершено до обміну з росією, а всі свідчення кума путіна були задокументовані.