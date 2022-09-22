Генпрокурор запевняє, що в Україні у медведчука встигли все розпитати

https://racurs.ua/ua/n175014-genprokuror-zapevnyaie-scho-v-ukrayini-u-medvedchuka-vstygly-vse-rozpytaty.html

Ракурс

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що досудове розслідування щодо підозрюваного у держзраді колишнього депутата забороненої ОПЗЖ віктора медведчука завершено до обміну з росією.

Про це він 22 вересня написав у Facebook.

В обмін на життя та свободу наших захисників Україна віддала медведчука. Досудове розслідування щодо нього завершено. Свідчення медведчука задокументовані. Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається росія, — зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, що складна формула великого обміну полоненими передбачала передачу 215 українців додому. З них 200 осіб обміняли на медведчука.

В СБУ заявили, що обмін кума путіна не перешкоджає розгляду його справ у суді. В.о. голови СБУ Василь Малюк запевнив раніше, що це стосується та ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна, оскільки у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого.

росія виявляла інтерес до медведчука ще на першому етапі, потім вона відмовилася від цього інтересу, тому що медведчук виглядає вкрай непрезентабельно для російської концепції ведення війни. Потім історія ніби «пішла в брухт», — сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі «Настоящего времени» він пояснив, чому ще у квітні речник путіна пєсков говорив, що питання про обмін медведчука не на часі, а тепер політика та кума путіна обміняли на 200 українських військових.

Те, що росія каже публічно за допомогою своїх спікерів, Лаврова, Пєскова, це завжди не відповідає дійсності. Вони [спікери] не входять у ближнє коло, де вони беруть участь у виробленні рішень, вони озвучують чи загальне уявлення у тому, як має бути, чи окремі фрагменти те, що треба озвучити, — сказав Подоляк.

Він вважає, що рішення такого рівня ухвалюються спонтанно володимиром путіним. Нині він повважав, що необхідно одночасно оголосити мобілізацію та обміняти медведчука.