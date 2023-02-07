Посольство Украины в Турции разыскало девятерых украинцев с которыми не было связи. Фото: nbcnews.com

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Дев’ятеро громадян України зуміли вийти на зв’язок після масштабного та смертоносного землетрусу в Туреччині.

Дипломати зуміли відшукати цих осіб. Вони не виходили на зв’язок із родичами, на цей час у Міністерстві закордонних справ вже налічується 27 подібних заявок. Стан знайдених задовільний, їхньому життю нічого не загрожує. Однак у частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів, а консул підтримує із ними зв‘язок. Про це речник МЗС Олег Ніколенко 7 лютого повідомив у Facebook.

Представник дипломатичного відомства додав, що посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць перебування українців, з якими не вдається поки зв’язатися. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.

Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Бондар в ефірі українського телебачення повідомив, що дипломати могли встановити контакти з дев’ятьма українцями.

Для отримання допомоги українцям у Туреччині потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України за номером +90 539 550 98 98 або до МЗС України: +380 44 238 15 88.

Нагадаємо, 6 лютого на кордоні Туреччини та Сирії у провінції Ґазіантеп стався землетрус, який виявився одним з найпотужніших за останніх 100 років.

Станом на ранок 7 лютого було відомо про 4 тис. 300 загиблих у двох країнах. У Туреччині загинули 2 тис. 921 особа, а 15 тис. 834 особи дістали поранення. У Сирії внаслідок землетрусу загинули щонайменше 1,4 тис. осіб, понад 3 тис. осіб травмовані.

Міністерство закордонних справ України отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями в Туреччині. В посольстві України створили оперативний штаб й взаємодіють із турецькою владою.