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Ракурс
Наслідки землетрусу у Туреччині. Фото: cnbcfm.com

Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії збільшилася до 4 тис. 300 осіб

7 лют 2023, 08:20
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Потужні землетруси в Туреччині та Сирії, які сталися 6 лютого, призвели до загибелі понад 4 тис. осіб.





Станом на зараз відомо про 4 тис. 300 загиблих у двох країнах. У Туреччині загинули 2 тис. 921 особа, а 15 тис. 834 особи дістали поранення різного ступеня тяжкості. У Сирії внаслідок землетрусу загинули щонайменше 1,4 тис. осіб, понад 3 тис. осіб травмовані. Про це повідомляє Anadolu.

А видання The Guardian із посиланням на джерела пише, що близько 20 бойовиків ІДІЛ втекли з в’язниці в місті Раджу на півночі Сирії, скориставшись підземними поштовхами. Після землетрусу в’язні влаштували бунт, а у будівлі в’язниці тріснули стіни та двері.

А Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що кількість жертв унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії може зрости у вісім разів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями в Туреччині. В посольстві України створили оперативний штаб й взаємодіють із турецькою владою.

Джерело: The Guardian, Anadolu

Джерело: Ракурс


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