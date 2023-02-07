Наслідки землетрусу у Туреччині. Фото: cnbcfm.com

https://racurs.ua/ua/n179661-kilkist-jertv-zemletrusu-u-turechchyni-ta-syriyi-zbilshylasya-do-4-tys-300-osib.html

Ракурс

Потужні землетруси в Туреччині та Сирії, які сталися 6 лютого, призвели до загибелі понад 4 тис. осіб.

Станом на зараз відомо про 4 тис. 300 загиблих у двох країнах. У Туреччині загинули 2 тис. 921 особа, а 15 тис. 834 особи дістали поранення різного ступеня тяжкості. У Сирії внаслідок землетрусу загинули щонайменше 1,4 тис. осіб, понад 3 тис. осіб травмовані. Про це повідомляє Anadolu.

А видання The Guardian із посиланням на джерела пише, що близько 20 бойовиків ІДІЛ втекли з в’язниці в місті Раджу на півночі Сирії, скориставшись підземними поштовхами. Після землетрусу в’язні влаштували бунт, а у будівлі в’язниці тріснули стіни та двері.

А Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що кількість жертв унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії може зрости у вісім разів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями в Туреччині. В посольстві України створили оперативний штаб й взаємодіють із турецькою владою.

Джерело: The Guardian, Anadolu