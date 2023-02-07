Оккупанты заставляют украинцев отказываться от гражданства и запрещают оборот гривны

Оккупанты заставляют украинцев отказываться от гражданства и запрещают оборот гривныhttps://racurs.ua/n179686-okkupanty-zastavlyaut-ukraincev-otkazyvatsya-ot-grajdanstva-i-zapreschaut-oborot-grivny.htmlРакурс
В окупованому Мелітополі Запорізької області рашисти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство рф, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі — погрожують звільненням з роботи.
Про це сьогодні, 7 лютого, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Крім того, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) посилюють боротьбу з гривнею, оскільки місцеві жителі відмовляються користуватися рублем. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Окупанти з 1 січня заборонили обіг гривні, адже намагаються взяти під контроль мешканців ТОТ. Тому, мешканців ТОТ хочуть зробити залежними від виплат в рублях, й таким чином посилити паспортизацію. Бо саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що рашисти з 1 січня розпочали здійснювати рейди по магазинах, які приймають гривню. Також ворог затримав валютників, як здійснювали обіг. Крім того, під час обшуків вилучають термінали банків.
Проте й це не допомагає, тому окупанти посилили відповідальність за обіг гривні. Тепер за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тис. рублів, — наголошують у ЦНС. — Ця історія наявно ілюструє справжній ступінь підтримки окупантів місцевими мешканцями.