Оккупанты заставляют украинцев отказываться от гражданства и запрещают оборот гривны

Российские захватчики заставляют украинцев получать российское гражданство, фото: кадр из фильма «Хоттабыч»

https://racurs.ua/n179686-okkupanty-zastavlyaut-ukraincev-otkazyvatsya-ot-grajdanstva-i-zapreschaut-oborot-grivny.html

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В окупованому Мелітополі Запорізької області рашисти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство рф, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі — погрожують звільненням з роботи.

Про це сьогодні, 7 лютого, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) посилюють боротьбу з гривнею, оскільки місцеві жителі відмовляються користуватися рублем. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупанти з 1 січня заборонили обіг гривні, адже намагаються взяти під контроль мешканців ТОТ. Тому, мешканців ТОТ хочуть зробити залежними від виплат в рублях, й таким чином посилити паспортизацію. Бо саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що рашисти з 1 січня розпочали здійснювати рейди по магазинах, які приймають гривню. Також ворог затримав валютників, як здійснювали обіг. Крім того, під час обшуків вилучають термінали банків.