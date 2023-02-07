Россиянина оштрафовали за интервью о штрафе, взысканном из-за сна о Зеленском

Ивана Лосева продолжают штрафовать из-за сна о Зеленском, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n179689-rossiyanina-oshtrafovali-za-intervu-o-shtrafe-vzyskannom-iz-za-sna-o-zelenskom.html

Ракурс

У росії Центральний районний суд Чити призначив два штрафи по 35 тис. рублів місцевому жителю Івану Лосєву за два інтерв’ю, в яких він розповідав про штраф, отриманий ним раніше за переказ сну про Володимира Зеленського.

Про це повідомляє видання «Медіазона».

Лосєва визнали винним у двох випадках «дискредитації» російської армії:

перший протокол було складено за те, що він опублікував на своїй сторінці в Instagram репортаж BBC про свою історію;

приводом для другого протоколу став ролик на YouTube-каналі телеканалу «Дождь» під назвою «Штраф за сон про Зеленського: блогер із Чити розповів, як його звинуватили в „дискредитації“ армії».

Лосєв зазначає, що ці протоколи на нього склали після доносів.

12 грудня 2022 року суд оштрафував його на 30 тис. рублів за статтею про «дискредитацію російської армії» за опублікований ним на його сторінці в соцмережі Instagram переказ сну. За словами Лосєва, йому тоді наснилося таке:

Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли до якогось підготовчого табору, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі з Зеленським, усіх скрутили, збираються розстрілювати, і тут Зеленський проходить повз мене і каже: «О, я твої сторіси в Інсті бачив, Слава Україні!». Я йому відповідаю: «Героям Славо!». Зеленський радісно стукає мені по плечу і каже: «Так, його відпустіть, усіх інших розстріляти». І ось ми з ним стоїмо, дивимось на все це, і я йому кажу: «А можна з вами селфі для інсти зробити?» Зеленський каже: «Можна».

Джерело: «Медіазона»