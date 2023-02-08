Британский монарх впервые принял президента Украины – как прошло чаепитие

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Король Чарльз ІІІ і Володимир Зеленський 8 лютого провели зустріч за чаєм.

Це була перша зустріч британського монарха з президентом України. Під час аудієнції з Зеленським король розповів, що дуже хвилювався за життя президента та Україну в цілому.

УП цитує королівського кореспондента Шона Кофлана, який помітив, що для короля зустріч із Зеленським — більше, ніж фотосесія.

Це була глибоко особиста справа. Король був надзвичайно відвертим щодо України, тому візит президента означатиме набагато більше, ніж рукостискання та фотосесія. Після російського вторгнення тодішній принц Уельський засудив «брутальну агресію» набагато різкіше, ніж зазвичай нейтральні королівські тони, — сказав Кофлан.

Зеленський привітав короля з нещодавнім сходженням на престол і побажав миру й процвітання британському народові. Президент України також висловив подяку британцям та уряду Британії та наголосив на тому, що Сполучене Королівство є одним із найближчих і найважливіших союзників України, повідомив Офіс президента.

Сьогоднішній візит Зеленського до Лондона — його друга закордонна поїздка від початку повномасштабної війни, розв’язаної росією.

30 листопада 2022 року з Чарльзом ІІІ і королевою-консортом Каміллою зустрілася перша леді України Олена Зеленська. Разом із британським королем Зеленська взяла участь в офіційній церемонії відкриття центру для біженців з України в Лондоні. Це була вже її друга зустріч з Чарльзом після спілкування під час похорон королеви Великобританії Єлизавети II.

До цього українське президентське подружжя приймали лише герцог і герцогиня Кембридзькі Вільям і Кейт у 2020 році.