Макрон наградил Зеленского Орденом почётного легиона

https://racurs.ua/n179730-makron-nagradil-zelenskogo-ordenom-pochetnogo-legiona.html

Ракурс

Еммануель Макрон нагородив Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Це найвища нагорода Франції, яку присуджують за особливі військові або цивільні заслуги.

Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і відданість, — сказав Макрон, вручаючи нагороду.

Орден почесного легіону — найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги. Заснована у 1804 році. Приналежність до ордена є вищою відзнакою пошани та офіційного визнання особливих заслуг у Франції.

Французький президент опублікував у Twitter відео з врученням найвищої нагороди своєї країни українському колезі.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Нагородження відбулося у ніч з 8 на 9 лютого, коли Зеленський приїхав до Парижу з Лондона для переговорів з Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцем.