Сотрудник «Укрзализныци» корректировал ракетные удары по Киеву

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Працівник «Укрзалізниці» коригував ракетні удари по Києву. Його викрила СБУ.

У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зловмисник був на постійному зв’язку зі співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.

Насамперед агресора цікавили розвіддані про пересування військових ешелонів ЗСУ. Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. Рашисти планували використати їх для ракетних ударів по українській інфраструктурі.

СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочинну діяльність і затримала у Чернігові. Правоохоронці знайшли смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби. Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру.

Посадовець Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» продався спецслужбам рф в надії отримати керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зрадник був на постійному зв’язку з ворогом, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.