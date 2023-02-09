Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сотрудник «Укрзализныци» корректировал ракетные удары по Киеву

Сотрудник «Укрзализныци» корректировал ракетные удары по Киеву (ФОТО)

9 фев 2023, 09:52
999

Працівник «Укрзалізниці» коригував ракетні удари по Києву. Його викрила СБУ.





У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зловмисник був на постійному зв’язку зі співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.

Працівник «Укрзалізниці» коригував ракетні удари по Києву

Насамперед агресора цікавили розвіддані про пересування військових ешелонів ЗСУ. Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. Рашисти планували використати їх для ракетних ударів по українській інфраструктурі.

Працівник «Укрзалізниці» коригував ракетні удари по Києву

СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочинну діяльність і затримала у Чернігові. Правоохоронці знайшли смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби. Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру.

Працівник «Укрзалізниці» коригував ракетні удари по Києву

Посадовець Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» продався спецслужбам рф в надії отримати керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зрадник був на постійному зв’язку з ворогом, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров