НАБУ сообщило о вручении подозрения из-за недекларирования еще одному нардепу - Сергей Нагорняк

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НАБУ повідомило про вручення підозри ще одному чинному нардепу.

Цього разу йдеться про недекларування автомобіля Lexus 2020 року випуску вартістю майже 1,9 млн грн.

За даними джерела «Бабеля», підозру отримав депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк.

Авто за документами належить батькові депутата, але фактично нею користується Нагорняк разом із дружиною.

Підозру Нагорняку вручили заочно, оскільки не встановили місце перебування.

Слідство встановило, що народний обранець не задекларував автівку Lexus 2020 року випуску, який хоч і належав його батькові, але від моменту її купівлі ним користувався нардеп разом із дружиною. Вартість автівки становить майже 1,9 млн грн. Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали на підставі висновку НАЗК.

За даними НАЗК, власником Лексуса є батько депутата — 69-річний пенсіонер, який мешкає у селищі на Житомирщині.

Депутат в коментарі журналістам відповів, що не хоче коментувати походження коштів.

У батьків є якісь свої там заощадження, не дуже коректно це коментувати, — сказав він.

Антикорупційні відомства проводять розслідування й стосовно іншого нардепа СН — Павла Халімона.

Керівництво Офісу генерального прокурора погодило рапорт, в якому просили порушити провадження про ймовірне незаконне збагачення народного депутата «слуг народу». Наразі відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше журналісти «Української правди» дізналися, що заступник голови фракції «Слуги народу» Халімон влітку 2022 року став власником маєтку в історичній місцевості Звіринець в Києві, яка розташована поблизу ботанічного саду ім. Гришка. Будинок придбала Анастасія Котеленець, яка, за даними УП, є пов’язаною особою з Халімоном. Самого нардепа журналісти неодноразово фіксували біля будинку.

7 лютого справу нардепа ЄС Артура Герасимова про недекларування маєтку в Іспанії скерували до суду. Відео вручення обвинувального акту депутату опублікувало НАБУ.