Украинские артиллеристы отработали применение трофейных российских корректируемых боеприпасов «Краснополь»

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Українська артилерія стріляє трофейними снарядами «Краснополь». Гармаші Окремої президентської бригади відпрацювали застосування цих корегованих боєприпасів.

Сили оборони під час спільних штабних тренувань на північному кордоні відпрацювали злагодженість роботи підрозділів. Під час тренувань проводилася аеророзвідка, до спільних дій залучалася піхота, артилерія і танки. Також здійснювалася імітація артилерійського обстрілу, повідомили в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Вогонь трофейними снарядами «Краснополь» вели самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація» калібру 152 мм. За словами військових, це стало можливим завдяки застосуванню вітчизняного комплексу командирських машин управління артилерією «Оболонь-А».

«Краснополь» — російський 152-мм високоточний артилерійський боєприпас, який призначений для ураження броньованих цілей та інших військових об'єктів.

На кінцевій ділянці польоту снаряд корегують аеродинамічні рулі — за лазерною позначкою на цілі, яку виявляє напівактивна головка самонаведення. Для збільшення дальності стрільби снаряд має донний газогенератор.

Розробку цього снаряда розпочали у СРСР наприкінці 1970-х років для розширення спроможностей ствольної артилерії.