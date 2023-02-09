Байден – путин уже потерял Украину

https://racurs.ua/n179774-bayden-putin-uje-poteryal-ukrainu.html

Ракурс

Президент США Джо Байден переконаний, що воєнний злочинець, російський диктатор володимир путін «вже втратив Україну». Американський лідер в інтерв’ю для NewsHour PBS наголосив, що союзникам вдалося побудувати глобальну коаліцію та об'єднати НАТО, аби протистояти «агресії путіна». Байден констатував, що путін не має жодного шансу — він вже втратив Україну, тож у російський президент немає «жодних шансів».

Він думав, що якщо він вдереться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: «Заходьте». По-друге, він думав, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, бо побоїться діяти. Спустіться на землю — нічого з цього не сталося, — нагадав Байден.

Глава Білого дому також підтвердив, що допомога, обіцяна Сполученими Штатами Україні, буде безстроковою. Байден назвав повномасштабне вторгнення смертельним нападом, що «викликає в пам’яті образи смерті та руйнування, яких Європа зазнала під час Другої світової війни».

На думку американського президента, нинішня війна є «випробуванням» для США та світу. Президент США також запевнив, що американці підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно.