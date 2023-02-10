СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян по четырем статьям УКУ

https://racurs.ua/n179785-sbu-soobschila-o-podozrenii-prokremlevskoy-propagandistke-montyan-po-chetyrem-statyam-uku.html

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Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Ця особа, перебуваючи на території країни-агресора, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб.

У СБУ встановили, що для цього Монтян регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні медіаканали у соцмережах, які нараховують майже півмільйона підписників.

За даними слідства, зловмисниця виїхала до росії ще у 2021 році. Відтоді вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111−1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що напередодні масштабного вторгнення московитів в Україну росія запросила Монтян виступити в ООН зі звинуваченнями України.