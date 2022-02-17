Россия пригласила в ООН украинскую фанатку "русского мира"

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Россия, председательствующая в Совбезе ООН, созвала заседание по выполнению минских договоренностей.

Юрист и активист Татьяна Монтян выступила на заседании ООН по приглашению россиян и заявила, что в Украине идет гражданская война и преследуется русскоязычное население. Ее доклад стал калькой всех идеологем российской пропаганды.

Монтян заявила о «гражданском конфликте и преследовании русскоязычных», «госперевороте 2014 года».

Я вполне уверена, что киевские власти никогда не собирались выполнять ни первые минские соглашения, ни вторые. Для них это был просто перерыв для того, чтобы сказать: мы выполним, а за это время нас НАТО накачает оружием и через некоторое время мы попытаемся отбить восставшие республики силой, — сказала Монтян во время видеозвонка.

Она также рассказала, что «во власти Украины никто не хочет говорить с местными жителями Донбасса» и назвала Украину «колонией Запада».

В начале выступления представитель России назвал Монтян «гражданской активисткой» и «адвокатом», защищающей русскоговорящих от «фашистов».

Монтян в 2014 году призвала Россию действовать более решительно, захватить соседние страны и ни в коем случае не признавать «майданутых».

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В декабре 2014 года Монтян побывала с «дружественным визитом» у террористов в Донбассе. Среди прочего она встречалась и дружески пообщалась с одним из главарей местных террористов, командиром бригады «Призрак» Алексеем Мозговым. В апреле 2015 года она снова отправился «в гости» к террористам. В этот раз в Донецк, где также дружески встретилась с «министром ДНР» Александром Тимофеевым.

Совет безопасности ООН 17 февраля проводит заседание по минским соглашениям. Его созвала Россия. Накануне Украина обратилась в Совбез с просьбой обсудить также постановление Госдумы РФ о признании независимости так называемых Л/ДНР.