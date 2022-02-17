Росія виставила на Радбез ООН доповідь фанатки "руского міра"

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Росія, яка зараз головує в Радбезі ООН, скликала засідання щодо виконання мінських домовленостей.

Юрист та активіст Тетяна Монтян виступила на засіданні ООН на запрошення росіян і заявила, що в Україні йде громадянська війна та переслідується російськомовне населення. Її доповідь стала калькою усіх ідеологем російської пропаганди.

Монтян заявила про «громадянський конфлікт і переслідування російськомовних», «держпереворот 2014 року».

Я цілком впевнена, що київська влада ніколи не збиралася виконувати ані перші мінські угоди, ані другі. Для них це була просто перерва для того, щоб сказати: ми виконаємо, а за цей час нас НАТО накачає зброєю і через деякий час ми спробуємо відбити повсталі республіки силою, — сказала Монтян під час відеодзвінка.

Вона також розповіла, що «у владі України ніхто не хоче говорити з місцевими жителями Донбасу» і назвала Україну «колонією Заходу».

На початку виступу представник Росії назвав Монтян «громадянською активісткою» і «адвокатом», яка захищає російськомовних від «фашистів».

Монтян у 2014 році закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих».

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У грудні 2014 року Монтян побувала з «дружнім візитом» у терористів на Донбасі. Серед іншого, вона зустрічалася і дружньо поспілкувалася з одним з ватажків місцевих терористів, командиром бригади «Привид» Олексієм Мозговим. У квітні 2015 року його знову вирушила «в гості» до терористів. Цього разу в Донецьк, де також дружньо зустрілася з «міністром ДНР» Олександром Тимофєєвим.

Рада безпеки ООН 17 лютого проводить засідання щодо мінських угод. Його скликала Росія. Напередодні Україна звернулася до Радбезу з проханням обговорити також постанову Держдуми РФ про визнання незалежності так званих Л/ДНР.