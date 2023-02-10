На Львовщине российская ракета упала возле автобусной остановки, но не взорвалась

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На Львівщині російська ракета впала біля автобусної зупинки — дивом не вибухнула

У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема. Рух для транспортних засобів там перекрили, — повідомив у Телеграм очільник Львівської ОВА.

Нагадаємо, 10 лютого московити здійснили черговий масштабний ракетний напад на Україну. ППО працювала по всій країні, але є влучання в критичну інфраструктуру в Хмельницькому, Кривому Розі, Харкові та Запоріжжі.