Страна-член НАТО Румыния не подтверждает пролет российской ракеты над ее территорией

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Міноборони Румунії заявило, що не може підтвердити інформацію, яку повідомив головком ЗСУ Валерій Залужний.

Удень 10 лютого він написав у своїх соцмережах, що дві російські ракети «Калібр», що летіли з Чорного моря, перш ніж потрапити до України, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

Румунія перебуває в НАТО, і в разі підтвердження такої інформації вторгнення російських ракет потребувало б реакції з боку Альянсу.

За заявою міноборони Румунії, військові зафіксували повітряну мету, запущену з акваторії Чорного моря з корабля Російської Федерації, поблизу Кримського півострова — «швидше за все, крилату ракету».

Ця ракета, згідно з повідомленням відомства, розгорнулася у повітряному просторі України, Республіки Молдова і повторно увійшла до повітряного простору України, жодного разу не перетинаючи повітряний простір Румунії.

Найближча до повітряного простору Румунії точка траєкторії ракет була зафіксована системами РЛС приблизно за 35 км на північний схід від кордону, стверджується в повідомленні.