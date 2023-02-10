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Ракурс
Залужный подтвердил пересечение границы Румынии и Молдовы российскими ракетами

Залужный подтвердил пересечение границы Румынии и Молдовы российскими ракетами

10 фев 2023, 11:30
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив інформацію про те, що російська ракета, яку випустили по Україні воєнні злочинці рф, 10 лютого пролетіла над Молдовою та Румунією.





Сьогодні, 10 лютого, о 10.18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10.33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав, — йдеться у повідомленні головнокомандувача ЗСУ.

Залужний повідомив також, що ракети була запущені з акваторії Чорного моря.

Речник Повітряних сил Ігнат у коментарі УП наголосив, що Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.

Румунія з 2004 року є членом НАТО.

Источник: Ракурс


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