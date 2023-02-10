Ракетный удар по Украине — ПВО сбила 61 цель

https://racurs.ua/n179796-raketnyy-udar-po-ukraine-pvo-sbila-61-cel.html

Ракурс

Противник 10 лютого завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 21.50 9 лютого до 12.00 10 лютого московити здійснили 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 — 43, «Калібр» — 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував сім ударних БПЛА типу Shahed.

Силами та засобами Збройних сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та п’ять дронів.

Авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак.