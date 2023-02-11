Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n179823-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 11 лютого, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.
Загальний залп цих кораблів становить 16 ракет. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають до 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.
В Азовському морі наразі немає жодного корабля ворога.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське мор, здійснили:
- до Азовського моря — 19 суден, з них чотири судна рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 43 судна, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.