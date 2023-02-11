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Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

11 фев 2023, 13:58
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росія станом на сьогодні, 11 лютого, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.





Загальний залп цих кораблів становить 16 ракет. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають до 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі наразі немає жодного корабля ворога.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське мор, здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, з них чотири судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 43 судна, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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