Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n179823-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

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росія станом на сьогодні, 11 лютого, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.

Загальний залп цих кораблів становить 16 ракет. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають до 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі наразі немає жодного корабля ворога.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське мор, здійснили:

до Азовського моря — 19 суден, з них чотири судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 43 судна, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.