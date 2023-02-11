Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n179820-raketnaya-ataka-10-fevralya-v-gschs-nazvali-kolichestvo-postradavshih.html

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Терористична атака, здійснена росією вчора, 10 лютого, призвела до пошкодження 58 об'єктів, серед яких переважно житлові будинки.

Через дії агресора постраждало 12 осіб. Про це заявив очільник ДСНС Сергій Крук, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що загалом з початку доби 10 лютого підрозділи ДСНС здійснили 168 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів. Було ліквідовані 16 пожеж, психологічну допомогу надано 172 особам.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ сьогодні, 11 лютого, повідомлялося, що протягом минулої доби рашисти здійснили пуски загалом 106 ракет, зокрема і по цивільній інфраструктурі:

32 зенітних керованих ракети С-300;

74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками.

Також рашисти здійснили: