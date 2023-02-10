Рашисты в очередной раз совершили масштабные ракетные обстрелы Украины, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n179810-bolee-sotni-raket-vypustili-rashisty-po-ukraine-v-sutki-infografika.html

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Російські загарбники за період з 21.50 9 лютого по 12.00 10 лютого випустили по Україні понад сотню ракет.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За цей період ворог здійснив:

43 пуски крилатих ракет Х-101/Х-555;

28 пусків крилатих ракет «Калібр»;

35 пусків ракет до комплексу С-300;

застосував сім ударних БПЛА типу Shahed.

Сили оборони України знищили 61 крилату ракету ворога та п’ять дронів.

Атаки ворог здійснював з таких локацій: