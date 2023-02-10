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Рашисты в очередной раз совершили масштабные ракетные обстрелы Украины, фото: «Укринформ»

Более сотни ракет выпустили рашисты по Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

10 фев 2023, 21:59
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Російські загарбники за період з 21.50 9 лютого по 12.00 10 лютого випустили по Україні понад сотню ракет.





Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За цей період ворог здійснив:

  • 43 пуски крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 28 пусків крилатих ракет «Калібр»;
  • 35 пусків ракет до комплексу С-300;
  • застосував сім ударних БПЛА типу Shahed.

Сили оборони України знищили 61 крилату ракету ворога та п’ять дронів.

Атаки ворог здійснював з таких локацій:

  • з акваторії Каспійського моря і Волгодонська — авіаційні та ракетні атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації ТУ-95;
  • з акваторії Чорного моря — атаки із застосуванням носіїв крилатих ракет;
  • з районів Бєлгородської області рф та району окупованого міста Токмак Запорізької області України — удари ракетами комплексу С-300.

Источник: Ракурс


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