Момент уничтожения российской ракеты, скриншот видео

https://racurs.ua/n179801-unichtojenie-rossiyskoy-rakety-pokazali-vozdushnye-sily-video.html

Ракурс

росія сьогодні, 10 лютого, здійснила черговий масштабний ракетний обстріл України.

У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ опубліковане відео, котре показує момент знищення однієї з російських ракет.

Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь» під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, сили ППО України за добу знищили 61 крилату ракету ворога та п’ять дронів.