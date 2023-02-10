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Момент уничтожения российской ракеты, скриншот видео
Уничтожение российской ракеты показали Воздушные силы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179801-unichtojenie-rossiyskoy-rakety-pokazali-vozdushnye-sily-video.htmlРакурс
росія сьогодні, 10 лютого, здійснила черговий масштабний ракетний обстріл України.
У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ опубліковане відео, котре показує момент знищення однієї з російських ракет.
Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь» під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни, — вказано в описі відео.
Нагадаємо, сили ППО України за добу знищили 61 крилату ракету ворога та п’ять дронів.
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