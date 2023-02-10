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Ракурс
Момент уничтожения российской ракеты, скриншот видео

Уничтожение российской ракеты показали Воздушные силы (ВИДЕО)

10 фев 2023, 16:33
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росія сьогодні, 10 лютого, здійснила черговий масштабний ракетний обстріл України.





У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ опубліковане відео, котре показує момент знищення однієї з російських ракет.

Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь» під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, сили ППО України за добу знищили 61 крилату ракету ворога та п’ять дронів.

Источник: Ракурс


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