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Ракурс
Момент знищення російської ракети, скріншот відео

Знищення російської ракети показали Повітряні сили (ВІДЕО)

10 лют 2023, 16:33
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росія сьогодні, 10 лютого, здійснила черговий масштабний ракетний обстріл України.





У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ опубліковане відео, котре показує момент знищення однієї з російських ракет.

Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь» під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, сили ППО України за добу знищили 61 крилату ракету ворога та п’ять дронів.

Джерело: Ракурс


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