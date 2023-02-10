Украина настаивает на факте пролета "Калибров" над Румынией и Молдовой

https://racurs.ua/n179798-ukraina-nastaivaet-na-fakte-proleta-kalibrov-nad-rumyniey-i-moldovoy.html

Ракурс

Українська радіолокаційна система ППО фіксувала проліт російської ракети в небі над Румунією, попри заперечення Міноборони Румунії.

У коментарі «Бабелю» речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що дві крилаті ракети «Калібр» перетнули кордон України з Молдовою та Румунією в напрямку Чернівців.

Стався серйозний інцидент. Румунія повинна розібратися з цим перед тим, як робити передчасні висновки. Одне ми знаємо точно — наші дані чітко вказують на те, що ракета порушила повітряний простір згаданих країн, — додав Ігнат.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню ракетну атаку росіян і також зазначив, що кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії.

Черговий доказ того, що терор не знає й ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України — це захист усієї Європи та світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети — це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна й треба зупинити. Світ повинен зупинити, — сказав президент.

Раніше сьогодні головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що дві ракети «Калібр», випущені російськими військовими з акваторії Чорного моря у бік України, пройшли через повітряний простір Молдови та Румунії.

Міноборони Молдови підтвердило інформацію про проліт ракет над її територією, тоді як у Бухаресті повідомили, що не можуть підтвердити проліт російських ракет над Румунією.