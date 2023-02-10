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Російські загарбники за період з 21.50 9 лютого по 12.00 10 лютого випустили по Україні понад сотню ракет.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
За цей період ворог здійснив:
- 43 пуски крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 28 пусків крилатих ракет «Калібр»;
- 35 пусків ракет до комплексу С-300;
- застосував сім ударних БПЛА типу Shahed.
Сили оборони України знищили 61 крилату ракету ворога та п’ять дронів.
Атаки ворог здійснював з таких локацій:
- з акваторії Каспійського моря і Волгодонська — авіаційні та ракетні атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації ТУ-95;
- з акваторії Чорного моря — атаки із застосуванням носіїв крилатих ракет;
- з районів Бєлгородської області рф та району окупованого міста Токмак Запорізької області України — удари ракетами комплексу С-300.
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