Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вкотре здійснили масштабний ракетний обстріл України, фото: «Укрінформ»

Понад сотню ракет випустили рашисти по Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

10 лют 2023, 21:59
999

Російські загарбники за період з 21.50 9 лютого по 12.00 10 лютого випустили по Україні понад сотню ракет.





Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За цей період ворог здійснив:

  • 43 пуски крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 28 пусків крилатих ракет «Калібр»;
  • 35 пусків ракет до комплексу С-300;
  • застосував сім ударних БПЛА типу Shahed.

Сили оборони України знищили 61 крилату ракету ворога та п’ять дронів.

Атаки ворог здійснював з таких локацій:

  • з акваторії Каспійського моря і Волгодонська — авіаційні та ракетні атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації ТУ-95;
  • з акваторії Чорного моря — атаки із застосуванням носіїв крилатих ракет;
  • з районів Бєлгородської області рф та району окупованого міста Токмак Запорізької області України — удари ракетами комплексу С-300.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів