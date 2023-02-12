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Ракурс
Поляков раздражает русский язык, снобизм и неуважение к закону беженцев из Украины - опрос

Поляков раздражает русский язык, снобизм и неуважение к закону беженцев из Украины — опрос

12 фев 2023, 09:13
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У Польщі вийшла велика стаття у Rzeczpospolita та опитування щодо сприйняття громадян України котрі переселились до країни під час повномасштабного вторгнення.





Результати опитування засвідчили погіршення ставлення до українських біженців.

Rzeczpospolita з посиланням на дані опитування пише, що поляків дратує російська мова, якою часто розмовляють переселенці. Поляки вважають її ворожою і втрачають уявлення про те, що перед ними українці.

Також багатьом не подобаються пережитки «руского міра», який привезли деякі українці: пристрасть до снобізму, дорогих автомобілів, недотримання заборон на зразок обмеження швидкості, паркування у неналежних місцях.

Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це «ворожа мова», ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді, — пише польська газета.

У Варшавському університеті провели два дослідження на цю тему. Одне — в червні 2022 року, а інше — в січні 2023 року. Рапорт Rzeczpospolita порівнює результати цих досліджень.

У червні 2022 року лише 6% поляків на певно (zdecydowanie tak) бачили загрозу для Польщі з боку біженців з України. Лише 15% радше бачили загрозу (raczej tak).

В січні 2022 року лише 6% поляків на певно (zdecydowanie tak) бачили загрозу для Польщі з боку біженців для України. Лише 11% радше бачили загрозу (raczej tak).

Тобто за півроку відсоток тих, хто бачить загрозу в біженцях в України, знизився на 4%.

Поляки бачили загрозу в червні у негативному впливі на ринок праці, польську економіку і підприємницьку діяльність. Четвертою з найбільших загроз був український націоналізм (у Польщі слово націоналізм має негативне забарвлення, його радше асоціюють з радикальним націоналізмом або ж нацизмом).

В січні 2023 український націоналізм з найчастіше згадуваних загроз зникає.

Наразі як можливі загрози 17% респондентів зазначили негативний вплив на ринок праці, польську економіку і підприємницьку діяльність, четвертою найбільш згаданою загрозою стають крадіжки. Теж збільшується кількість людей, які як загрозу зазначають іншу культуру. З’являється теж інша річ — postawa roszczeniowa. Найкраще це можна перекласти як ставлення типу «ви мнє всє далжни».

Источник: Ракурс


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