Поляков раздражает русский язык, снобизм и неуважение к закону беженцев из Украины - опрос

https://racurs.ua/n179843-polyakov-razdrajaet-russkiy-yazyk-snobizm-i-neuvajenie-k-zakonu-bejencev-iz-ukrainy-opros.html

Ракурс

У Польщі вийшла велика стаття у Rzeczpospolita та опитування щодо сприйняття громадян України котрі переселились до країни під час повномасштабного вторгнення.

Результати опитування засвідчили погіршення ставлення до українських біженців. Rzeczpospolita з посиланням на дані опитування пише, що поляків дратує російська мова, якою часто розмовляють переселенці. Поляки вважають її ворожою і втрачають уявлення про те, що перед ними українці. Також багатьом не подобаються пережитки «руского міра», який привезли деякі українці: пристрасть до снобізму, дорогих автомобілів, недотримання заборон на зразок обмеження швидкості, паркування у неналежних місцях. Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це «ворожа мова», ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді, — пише польська газета.

У Варшавському університеті провели два дослідження на цю тему. Одне — в червні 2022 року, а інше — в січні 2023 року. Рапорт Rzeczpospolita порівнює результати цих досліджень. У червні 2022 року лише 6% поляків на певно (zdecydowanie tak) бачили загрозу для Польщі з боку біженців з України. Лише 15% радше бачили загрозу (raczej tak).

В січні 2022 року лише 6% поляків на певно (zdecydowanie tak) бачили загрозу для Польщі з боку біженців для України. Лише 11% радше бачили загрозу (raczej tak).

Тобто за півроку відсоток тих, хто бачить загрозу в біженцях в України, знизився на 4%.

Поляки бачили загрозу в червні у негативному впливі на ринок праці, польську економіку і підприємницьку діяльність. Четвертою з найбільших загроз був український націоналізм (у Польщі слово націоналізм має негативне забарвлення, його радше асоціюють з радикальним націоналізмом або ж нацизмом).