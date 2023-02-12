Росармия нанесла удар по зданию Херсонской ОВА и Никополю

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Ракурс

росармія завдала удару по будівлі Херсонської ОВА

Снаряд влучив біля будівлі облдержадміністрації. Вибуховою хвилею вибило вікна. Також зачепило і будівлю суду, яка розташована поряд. Загиблих та поранених немає, повідомили в ОВА.