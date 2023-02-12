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Росармия нанесла удар по зданию Херсонской ОВА и Никополю
Росармия нанесла удар по зданию Херсонской ОВА и Никополю (ФОТО)https://racurs.ua/n179851-rosarmiya-nanesla-udar-po-zdaniu-hersonskoy-ova-i-nikopolu-foto.htmlРакурс
росармія завдала удару по будівлі Херсонської ОВА
Снаряд влучив біля будівлі облдержадміністрації. Вибуховою хвилею вибило вікна. Також зачепило і будівлю суду, яка розташована поряд. Загиблих та поранених немає, повідомили в ОВА.
росіяни вранці вгатили зі ствольної артилерії по Нікополю
Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок обстрілу загинула 53-річна жінка. Попередньо, є й постраждала — 87-річна пенсіонерка. У неї осколкове поранення. Окрім того, у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.
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