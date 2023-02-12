Росармія завдала удару по будівлі Херсонської ОВА

https://racurs.ua/ua/n179851-rosarmiya-zavdala-udaru-po-budivli-hersonskoyi-ova-ta-nikopolu-foto.html

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росармія завдала удару по будівлі Херсонської ОВА

Снаряд влучив біля будівлі облдержадміністрації. Вибуховою хвилею вибило вікна. Також зачепило і будівлю суду, яка розташована поряд. Загиблих та поранених немає, повідомили в ОВА.