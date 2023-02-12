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Ракурс
Росармія завдала удару по будівлі Херсонської ОВА

Росармія завдала удару по будівлі Херсонської ОВА та Нікополю (ФОТО)

12 лют 2023, 12:13
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росармія завдала удару по будівлі Херсонської ОВА





Снаряд влучив біля будівлі облдержадміністрації. Вибуховою хвилею вибило вікна. Також зачепило і будівлю суду, яка розташована поряд. Загиблих та поранених немає, повідомили в ОВА.

росіяни вранці вгатили зі ствольної артилерії по Нікополю

Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілу загинула 53-річна жінка. Попередньо, є й постраждала — 87-річна пенсіонерка. У неї осколкове поранення. Окрім того, у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

Обстріл Нікополя

Обстріл Нікополя

Джерело: Ракурс


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