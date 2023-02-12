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Кадыровцы, уехавшие спасать Турцию, могут оказаться в Молдове - Данилов
Кадыровцы, уехавшие спасать Турцию, могут оказаться в Молдове — Даниловhttps://racurs.ua/n179860-kadyrovcy-uehavshie-spasat-turciu-mogut-okazatsya-v-moldove-danilov.htmlРакурс
Кадировці, які воювали в Україні, наразі перебувають у Туреччині під виглядом «рятувальників» і можуть опинитись у Молдові.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
Деякі з тих покидьків, які були 24−25−26 лютого у складі так званого «чеченського угрупування» тут, на нашій території, на сьогодні вже перебувають зовсім в іншій точці світу. Вони на сьогодні працюють «рятувальниками» в Туреччині. Ми зараз дуже уважно відстежуємо цю ситуацію, щоб не сталося так, що ці «рятувальники» опинилися в Кишиневі, — сказав секретар РНБО.
Данілов вважає, що «росія дуже хоче, щоб там ще раз „запалало“, щоб там була точка напруги, на яку ми мали б звертати максимальну увагу».
Раніше повідомлялося, що російський терорист Данііл Мартинов, який воював проти України і скоював воєнні злочини, прибув до Туреччини із «рятувальною місією» від МЧС росії.
У серпні 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру Мартинову. За його наказом на Київщині кадирівці брали цивільних у заручники та використовували їх як «живий щит».
Раніше українська розвідка попередила Кишинів, що московити найближчим часом хочуть провести державний переворот у Молдові.
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