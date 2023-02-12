Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских «атомщиков», фото: «РБК»

https://racurs.ua/n179872-sankcii-protiv-200-rossiyskih-atomschikov-vvel-zelenskiy-video.html

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Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сьогодні, 12 лютого, оголосив про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську «атомку».

«І ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти росії за війну», — наголосив Зеленський.

Він зазначає, що у світі є певний спротив цій ініціативі.