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Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти російських «атомників», фото: «РБК»
Санкції проти 200 російських «атомників» запровадив Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179872-sankciyi-proty-200-rosiyskyh-atomnykiv-zaprovadyv-zelenskyy-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сьогодні, 12 лютого, оголосив про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську «атомку».
«І ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти росії за війну», — наголосив Зеленський.
Він зазначає, що у світі є певний спротив цій ініціативі.
Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні — наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії, — наголосив Зеленський. — Усі елементи російської системи, які задіяні у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи.
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