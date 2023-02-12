Зеленський запровадив санкції проти росіян-атомників та колаборанта із ЗАЕС

Зеленський запровадив санкції проти росіян з атомної галузі і колаборанта із ЗАЕС

https://racurs.ua/ua/n179858-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-rosiyan-atomnykiv-ta-kolaboranta-iz-zaes.html

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Президент Зеленський сьогодні ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти 199 громадян росії.

Про це йдеться в указі глави держави № 75/2023, підписаному 12 лютого.

Перелік росіян запропонувала СБУ. Окрім 199 росіян, у списку є один українець — Юрій Чернічук 1971 року народження, зрадник, заступник головного інженера Запорізької АЕС, який перейшов на бік росіян. За даними «Української правди», Чернічук призначений нібито «директором ЗАЕС» при окупантах.

Серед представників країни-окупанта — глава Росенергоатому Андрій Петров, помічник путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), — сказано в документі.

У додатку містяться імена рівно 200 осіб — представників різних підприємств та установ російської атомної галузі. Санкційні обмеження призначені на 50 років.