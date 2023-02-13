США призвали своих граждан немедленно покинуть россию

https://racurs.ua/n179882-ssha-prizvali-svoih-grajdan-nemedlenno-pokinut-rossiu.html

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США закликали своїх громадян негайно виїхати з росії через війну в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку правоохоронних органів рф.

Громадянам США, які проживають або подорожують росією, слід негайно залишити її територію. Проявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань, — йдеться у заяві посольства США в москві.

Не подорожуйте до рф, — закликали в посольстві.

Вашингтон неодноразово попереджав своїх громадян покинути рф. Востаннє публічне попередження пролунало торік у вересні після того, як диктатор володимир путін оголосив часткову мобілізацію.

Спецслужби рф заарештовують громадян США за надуманими звинуваченнями, виокремлюють громадян США в рф для затримання і переслідування, відмовляють їм у справедливому і прозорому поводженні, засуджують їх на таємних судових процесах або без надання достовірних доказів, — заявили у посольстві.

Там також наголосили, що російська влада свавільно застосовує місцеві закони проти релігійних працівників-громадян США і відкрила сумнівні кримінальні розслідування проти громадян США, які займаються релігійною діяльністю.