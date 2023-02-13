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Ракурс
США призвали своих граждан немедленно покинуть россию

США призвали своих граждан немедленно покинуть россию

13 фев 2023, 10:57
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США закликали своїх громадян негайно виїхати з росії через війну в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку правоохоронних органів рф.





Громадянам США, які проживають або подорожують росією, слід негайно залишити її територію. Проявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань, — йдеться у заяві посольства США в москві.

Не подорожуйте до рф, — закликали в посольстві.

Вашингтон неодноразово попереджав своїх громадян покинути рф. Востаннє публічне попередження пролунало торік у вересні після того, як диктатор володимир путін оголосив часткову мобілізацію.

Спецслужби рф заарештовують громадян США за надуманими звинуваченнями, виокремлюють громадян США в рф для затримання і переслідування, відмовляють їм у справедливому і прозорому поводженні, засуджують їх на таємних судових процесах або без надання достовірних доказів, — заявили у посольстві.

Там також наголосили, що російська влада свавільно застосовує місцеві закони проти релігійних працівників-громадян США і відкрила сумнівні кримінальні розслідування проти громадян США, які займаються релігійною діяльністю.

Источник: Ракурс


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