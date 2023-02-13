путин пересел с самолетов на бронепоезд

https://racurs.ua/n179898-putin-peresel-s-samoletov-na-bronepoezd.html

Ракурс

У володимира путіна, президента рф, є власний бронепоїзд. Він почав ним активно користуватися, коли росія стала накопичувати війська поблизу кордонів з Україною.

Поїзд побудували у 2014−2015 роках. Зараз диктатор активно їздить ним по росії, зокрема в резиденції у Сочі і Валдаї, адже боїться, що його пересування на літаку можна відстежити.

У президентському поїзді чотири локомотиви й 11 вагонів, деякі з них оснащені спецзв’язком. Зовні поїзд нічим не відрізняється від стандартних, ідеться у розслідуванні «Центру «Досьє".