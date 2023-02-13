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Ракурс
путін пересів із літаків на бронепоїзд

путін пересів із літаків на бронепоїзд

13 лют 2023, 16:59
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У володимира путіна, президента рф, є власний бронепоїзд. Він почав ним активно користуватися, коли росія стала накопичувати війська поблизу кордонів з Україною.





Поїзд побудували у 2014−2015 роках. Зараз диктатор активно їздить ним по росії, зокрема в резиденції у Сочі і Валдаї, адже боїться, що його пересування на літаку можна відстежити.

У президентському поїзді чотири локомотиви й 11 вагонів, деякі з них оснащені спецзв’язком. Зовні поїзд нічим не відрізняється від стандартних, ідеться у розслідуванні «Центру «Досьє".

путін все рідше користується літаками спеціального льотного загону, а все частіше пересувається саме на броньованому залізничному спецскладі.

Виїзд поїзда може бути спонтанним, неанонсованим. Після початку війни, у лютому-березні, він став дуже активно користуватися поїздом, особливо щоб дістатися своєї резиденції на Валдаї, — сказало джерело «Досьє".

Бронепоїзд неможливо відстежити за допомогою спеціальних сервісів, як Flightradar24. З таких міркувань секретності поїздами користувалася вся родина Кімів, глав КНДР. Склад зовні майже відрізняється від інших поїздів РЖД. Виняток становлять кожухи, які закривають антени спецзв’язку.

Джерело: Ракурс


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