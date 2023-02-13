В ОП посчитали, сколько чиновников им нужно после деоккупации Крыма

https://racurs.ua/n179899-v-op-poschitali-skolko-chinovnikov-im-nujno-posle-deokkupacii-kryma.html

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Після деокупації Криму владі знадобиться близько 50 тис. співробітників на півострові.

Відповідну заяву на брифінгу зробила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Наприклад, для забезпечення керованості ситуації на звільненій території ми маємо створити щонайменше місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації. Такі адміністрації мають працювати безпосередньо на місці. Для забезпечення виконання завдань, наприклад, Держприкордонслужби необхідно додатково близько 5 тис. працівників, Нацполіції — близько 7,2 тис., ДСНС — близько 3 тис., Нацгвардії — 12,5 тис., Державній міграційній службі — понад 300, органам прокуратури — близько 550, Держбюро розслідувань — 300 працівників, — зауважила Ташева на брифінгу у Києві 13 лютого.

Лише у вертикалі Міністерства внутрішніх справ, а це прикордонники, рятувальники, поліцейські та нацгвардійці, йдеться про необхідність формування резервів загальною чисельністю у 27,7 тис. осіб та формування резервів видатків з держбюджету у понад 5 млрд грн.