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В ОП посчитали, сколько чиновников им нужно после деоккупации Крыма
В ОП посчитали, сколько чиновников им нужно после деоккупации Крымаhttps://racurs.ua/n179899-v-op-poschitali-skolko-chinovnikov-im-nujno-posle-deokkupacii-kryma.htmlРакурс
Після деокупації Криму владі знадобиться близько 50 тис. співробітників на півострові.
Відповідну заяву на брифінгу зробила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.
Наприклад, для забезпечення керованості ситуації на звільненій території ми маємо створити щонайменше місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації. Такі адміністрації мають працювати безпосередньо на місці. Для забезпечення виконання завдань, наприклад, Держприкордонслужби необхідно додатково близько 5 тис. працівників, Нацполіції — близько 7,2 тис., ДСНС — близько 3 тис., Нацгвардії — 12,5 тис., Державній міграційній службі — понад 300, органам прокуратури — близько 550, Держбюро розслідувань — 300 працівників, — зауважила Ташева на брифінгу у Києві 13 лютого.
Лише у вертикалі Міністерства внутрішніх справ, а це прикордонники, рятувальники, поліцейські та нацгвардійці, йдеться про необхідність формування резервів загальною чисельністю у 27,7 тис. осіб та формування резервів видатків з держбюджету у понад 5 млрд грн.
А ще є співробітники інших правоохоронних та судових органів, державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування та багато інших. Варто продумувати як ці люди працюватимуть, де їх розмістити, як забезпечити. Ще до звільнення території прораховуємо потреби і можливості держави в умовах війни. Намагаємось виокремити те, що безумовно буде потрібно, а що перший час можливо буде перекрити залученням кадрів з інших регіонів. Де людей необхідно навчити, а де вищої освіти і володіння українською буде достатньо і так далі, — сказала Ташева.
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