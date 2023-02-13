ВСУ опровергли заявления россии о захвате поселка Красная Гора под Бахмутом

https://racurs.ua/n179905-vsu-oprovergli-zayavleniya-rossii-o-zahvate-poselka-krasnaya-gora-pod-bahmutom.html

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У Збройних силах України (ЗСУ) спростували заяви Міноборони росії про захоплення селища Красна Гора під Бахмутом.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив CNN, що за селище тривають бої.

Заяви росіян про те, що вони захопили Красну Гору, не відповідає дійсності. Там точаться бої, ми тримаємо ситуацію під нашим контролем, — сказав Череватий.

За його словами, упродовж доби на бахмутському напрямку відбулося 33 бойових зіткнення, з них 19 — у районі міста.

Окупанти обстрілюють шляхи, які ведуть до Бахмута, українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу.

У нас є можливість підвозити зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати поранених, — сказав Череватий.

Міноборони рф на брифінгу 13 лютого оголосило, що «добровольці штурмових загонів за вогневої підтримки ракетних військ та артилерії „Південного“ угруповання військ» зайняли населений пункт Червона Гора на Донеччині.

Червона Гора розташована за сім кілометрів на північ від Бахмута, за який уже кілька місяців йдуть бої. На цій ділянці фронту діє ПВК «Вагнера».

Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин 12 лютого оголосив про взяття Червоної Гори, особливо наголосивши, що населений пункт захоплений саме силами ПВК.

Українська сторона заяви про захоплення Червоної Гори раніше не коментувала. Цей населений пункт останній раз згадувався у зведенні Генштабу ЗСУ вранці 12 лютого, тоді повідомлялося, що Червона Гора зазнала обстрілу російських військ.

Захоплення Червоної Гори та сусіднього з нею населеного пункту Парасковіївка дозволить російським військам взяти під свій контроль трасу, яка сполучає Бахмут зі Слов’янськом. Парасковіївку продовжують захищати українські сили.

Про тимчасове захоплення московитами Красної Гори писав 12 лютого і паблік Deep State.