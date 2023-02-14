Российского агента задержали в Славянске. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n179923-rossiyskogo-agenta-zaderjala-sbu-v-slavyanske-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України затримала у Слов’янську російського агента.

Зловмисником виявився місцевий мешканець Слов’янська, який восени 2022 року почав добровільно працювати на спецслужбу країни-агресора. З’ясувалося, що чоловік пішов на співпрацю з ворогом із ідеологічних мотивів. Мало того, проявивши свою «користь» для окупантів, він планував вступити до лав терористичної організації ДНР. Про це 14 лютого повідомив прес-центр СБУ.

Агент рф активно допомагав агресору розвідувати місця розташування та маршрути переміщення ЗСУ та передавав ворогу локації цивільної та критичної інфраструктури поблизу лінії фронту. Противник цю інформацію використовував для обстрілів та підготовки диверсій.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон, що містить докази листування із ворогом, а також чернетку заяви, в якій фігурант просив прийняти його до лав окупантів. Наразі йому повідомлено про підозру, суд арештував зловмисника.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрили працівника «Укрзалізниці», який коригував ракетні удари по Києву. У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.