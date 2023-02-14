Землетрясение в Турции — МИД сообщил число погибших и пропавших без вести украинцев

Землетрясение в Турции — МИД сообщил число погибших и пропавших без вести украинцевhttps://racurs.ua/n179934-zemletryasenie-v-turcii-mid-soobschil-chislo-pogibshih-i-propavshih-bez-vesti-ukraincev.htmlРакурс
Унаслідок землетрусу в Туреччині загинули п’ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя, повідомили в МЗС.
Семеро українських громадян вважаються зниклими, їх шукають.
Посольство України в Туреччині готується до репатріації тіл загиблих. До евакуації готують 22 українських громадян.
Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. Семеро вважаються зниклими, їхні пошуки тривають. Одна людина госпіталізована, її стан стабільний", — повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Шостого лютого на південному сході Туреччини та на території Сирії сталося два потужні землетруси — найбільші в регіоні за останні 90 років. Підземні поштовхи силою 7,7 тривали 65 та 45 секунд.
Загинули 37 тис. людей в Сирії та Туреччині, найбільше постраждала саме Туреччина — там землетрус зруйнував десять провінцій та вбив 31 тис. людей. Більшість із них загинули під руїнами власних квартир. Багатоповерхівки розколювалися навпіл, миттєво обвалювалися і навіть перекидалися.