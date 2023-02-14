Сформированное из заключенных штурмовое подразделение Минобороны рф «Шторм» несет в Украине катастрофические потери

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Телеканал CNN опублікував розслідування про штурмовий підрозділ, який під час війни з Україною сформувало міністерство оборони рф. До нього увійшли російські в’язні.

За даними журналістів, підрозділ отримав номер 08807 та був прикріплений до збройних сил придуманої московитами лнр. Його бійці у жовтні 2022 року брали участь у боях за Соледар, де зазнали «катастрофічних втрат».

Один з ув’язнених, з яким поговорили журналісти, розповів, що входив до складу групи зі 130 осіб. З них залишилося не більше 40 — решта або загинула, або зазнала тяжких поранень.

Коротко кажучи, це м’ясорубка, — сказав співрозмовник CNN.

Він додав, що пізніше підрозділу 08807 дали новий номер — 40321. Воно здобуло популярність як штурмовий загін «Шторм».

Той факт, що підрозділ був сформований саме Міноборони рф, журналістам підтвердили ще двоє ув’язнених. Засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін сказав, своєю чергою, що російське військове відомство могло почати вербувати ув’язнених, пропонуючи їм «вигідніші умови» на тлі зростаючого впливу ПВК «Вагнера», яка активно набирала у в’язницях найманців для участі у війні з Україною.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що деякі з російських в’язнів, які потрапили в полон, говорили, що служать за контрактом з Міноборони рф.

За словами Юсова, ув’язнених використовують на фронті як «гарматне м’ясо». Розслідування CNN це підтверджує. Один зі співрозмовників журналістів заявив, що пораненим не надають медичної допомоги та повертають на передову із незалікованими ранами.

Тут [у лікарні] нікого не оперують. Люди ходять з кульовими пораненнями, з уламками в ногах, — розповів він.

Інший ув’язнений заявив, що половина його загону загинула, коли по ньому відкрили вогонь інші російські військові. Він стверджує, що це було зроблено навмисно.

Я передав нашим хлопцям по рації, що по нас з мінометів стріляють, що їм слід цілитися праворуч. Але по нас все одно продовжили бити з обох боків. Тоді я зрозумів, що вони навмисне стріляли в нас.

У розслідуванні CNN також йдеться про передбачувану позасудову кару одного з ув’язнених. Віктор Севальнєв, засуджений за розбій і завербований Міноборони, записав своїй дружині голосове повідомлення з лікарняного ліжка, в якому висловив побоювання, що його можуть розстріляти.

Невдовзі після цього із дружиною ув’язненого зв’язався представник збройних сил самопроголошеної ЛНР. Він повідомив, що її чоловік загинув від уламкових поранень.

Про те, що Міноборони росії вербує російських ув’язнених, стало відомо восени 2022 року. Тоді в ЗМІ писали, що відомство зайнялося вербуванням у колоніях, де відбувають покарання колишні співробітники силових структур, з метою сформувати з людей, які мають певні навички та досвід, спеціальний підрозділ. Повідомлялося, що називатиметься воно «Шторм».