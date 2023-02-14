Горные штурмовики показали уничтожение двух бронированных машин врага

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Ракурс

Гірські штурмовики показали знищення двох броньованих машин ворога.

Бійці 8 Окремого гірсько-штурмового батальйону знищили за допомогою протитанкових засобів та мінування дві одиниці броньованої техніки ворога.

Продовжуємо боронити кожен міліметр нашої землі! ПЕРЕМОГА буде за нами! — підписали відео своєї роботи гірські штурмовики.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 14 лютого повдіомляється, що російська армія, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та концентрує наступальні зусилля на п’ятьох східних напрямках.

Противник суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація, — сказано в повідомленні.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, три склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) ворога.