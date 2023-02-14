россия или Московия – теперь это решит Зеленский в ответе на проголосованную петицию

23 листопада 2022 року на сайті президента з’явилася петиція із закликом офіційно перейменувати росію на Московію, замінити термін «російський» на «московський», «Російська Федерація» на «Московська федерація».

Станом на вечір 14 лютого 2023 року вона набрала понад 25 тис. підписів, тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Автор петиції наголошує, що Московія — історична назва росії, а «росія» існує лише 301 рік. А бездіяльність України у питанні історичної назви росії — це «мовчазне визнання ворожого небезпечного твердження, що РФ є прямим нащадком нашої Київської Русі».

У лютому 2022 року американські дипломати нагадали, що, коли у Києві зводили відомі досі храми та монастирі, на місці Москви були лише болота. Посольство США в Україні мемом відповіло володимиру путіну на його «історичні» заяви про те, що Україну створив Ленін.

Дипломати показали колаж із двома рядами фотографій. У першому — відомі історичні пам’ятки Києва та дати їх зведення: 996 рік — Десятинна церква, 1011-ий — собор Святої Софії, 1070-ий — Видубицький монастир, 1108 рік — Свято-Михайлівський монастир. У другому ряді, присвяченому Москві, на фото під цими ж датами і пам’ятками зображені одні і ті ж лісові хащі та болота.

Таким чином посольство підкреслило, що Київ є на багато старшим за Москву. Мовляв, коли в Україні вже зводили храми та монастирі, на місті російської столиці були лише лісові зарослі. Тож тези путіна про те, що Україну, нібито, створив Ленін, не мають жодних підстав.