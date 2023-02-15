В Крыму массово кремируют погибших солдат рф, чтобы скрыть потери - Генштаб

https://racurs.ua/n179949-v-krymu-massovo-kremiruut-pogibshih-soldat-rf-chtoby-skryt-poteri-genshtab.html

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Армія росії намагається приховати втрати особового складу, спалюючи тіла загиблих військовослужбовців рф в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому 15 лютого.

В районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово, — вказали у Генштабі ЗСУ.

Послуги з кремації цивільним не надаються.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них — Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Авіація Сил оборони України впродовж доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.