Напротив завода по производству «Искандеров» под москвой произошел пожар

https://racurs.ua/n179950-naprotiv-zavoda-po-proizvodstvu-iskanderov-pod-moskvoy-proizoshel-pojar-video.html

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У російському місті Коломна Московської області ввечері 14 лютого сталася пожежа на території адміністративної будівлі заводу з ремонту залізничних вагонів.

Про це написали російські пропагандистські ЗМІ та прокуратура Московської області рф.

Зазначається, що площа пожежі у Коломні становить понад 900 кв. м. Вогнем частково зруйновані перекриття між першим та другим поверхами будівлі. До гасіння залучили 18 одиниць техніки. На місце події також відправили пожежний потяг.

За інформацією ЗМІ, пожежа виникла навпроти заводу з виробництва «Іскандерів» та снарядів для РСЗВ і ПЗРК.

Нагадаємо, 14 лютого у столиці росії спалахнув автосервіс.