Разведка Британии обнаружила проблемы в ВПК россии

https://racurs.ua/n179956-razvedka-britanii-obnarujila-problemy-v-vpk-rossii.html

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Розвідка Великої Британії стверджує, що виробництво зброї і обладнання на території росії не відповідає потребам військово-політичного керівництва у ресурсах для ведення повномасштабної війни проти України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

9 лютого заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв закликав збільшити виробництво танків в рф під час відвідування Омського заводу транспортного машинобудування. Це стало наслідком попередніх кількох публічних коментарів президента рф володимира путіна, який закликав оборонну промисловість краще підтримувати «спеціальну військову операцію».

12 січня путін звинуватив віце-прем'єра, відповідального за оборонну промисловість, Дениса Мантурова у «валянні дурня».

Вище російське керівництво, ймовірно, усвідомлює, що військово-промислове виробництво держави стає критично слабким місцем, що посилюється стратегічними та оперативними прорахунками, пов’язаними з вторгненням в Україну, — йдеться в огляді.

Також британська розвідка вказала, що «виробництво в рф майже напевно не відповідає потребам міністерства оборони росії у ресурсах для проведення кампанії в Україні та відновлення своїх довгострокових оборонних потреб».

Нагадаємо, москва прагне звести нанівець успіхи, досягнуті ЗСУ у вересні-листопаді.