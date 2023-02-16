Мотивированные и опытные — украинские военные быстро учатся на ЗРК Patriot

https://racurs.ua/n179983-motivirovannye-i-opytnye-ukrainskie-voennye-bystro-uchatsya-na-zrk-patriot.html

Ракурс

Українські військові надзвичайно швидко опановують систему протиповітряної оборони Patriot під час навчань у Німеччині.

Spiegel написав про успіхи українців в освоєнні цього ЗРК. Один з командирів Повітряних сил Німеччини, який бере участь у навчанні військовослужбовців ЗСУ, розповів виданню, що бійці ЗСУ дуже мотивовані і часто вже мають досвід, тому «все відбувається швидше, ніж очікувалося».

Курси з освоєння ЗРК Patriot для приблизно 70 військовослужбовців ЗСУ розпочалися на початку лютого у Німеччині. Вони тривають на полігоні Бундесверу, розташування якого не називають з міркувань безпеки.

Наприкінці 2022 року США оголосили про передачу Україні однієї батареї системи ППО Patriot в рамках грудневого пакета військової допомоги. На початку січня цього року уряд ФРН також вирішив передати Україні цей тип ЗРК для захисту від російських повітряних атак. Також протиповітряна оборона України отримає від Нідерландів дві пускові установки комплексу Patriot.

«Мілітарний» пише, що MIM-104 Patriot — американський зенітний ракетний комплекс, який виробляє група американських компаній на чолі з Raytheon. Комплекс створювали як універсальний засіб протиповітряної оборони на середніх та великих висотах. Наведення зенітної ракети на повітряну ціль здійснюють за рахунок керування по радіоканалу по відбитому від цілі сигналу наземної РЛС.

Цей комплекс протиповітряної оборони здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24,2 км, а його дальність залежить від типу зенітних ракет і становить від 50 до 160 км. В залежності від версії, ЗРК також може боротися і з балістичними ракетами.