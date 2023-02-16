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Ракурс
Эли Коэн на вокзале в Киеве

Первый высокопоставленный израильский чиновник посетил Украину с начала войны

16 фев 2023, 09:13
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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва з неанонсованим візитом.





Вперше з початку повномасштабної війни ізраїльський чиновник такого високого рівня приїздить в Україну.

Елі Коен планує відвідати Бучу та Бабин Яр, а також бути присутнім під час відновлення роботи посольства Ізраїлю в Києві, яке припинило діяльність через російське вторгнення.

Очікується, що на зустрічі з представниками української влади очільник МЗС Ізраїлю обговорить питання посилення гуманітарної, економічної та військової допомоги Україні.

Ізраїль може робити більше в плані надання гуманітарної підтримки Україні та надання їй систем запобігання повітряним атакам, але у нього немає можливості і достатніх запасів зброї, яку можна було б постачати Києву не завдаючи шкоди власній безпеці, — заявив напередодні голова комісії Кнесета з закордонних справ та безпеки Юлій Едельштейн в інтерв’ю RTVI.

Источник: Ракурс


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