Первый высокопоставленный израильский чиновник посетил Украину с начала войны

Эли Коэн на вокзале в Киеве

https://racurs.ua/n179986-pervyy-vysokopostavlennyy-izrailskiy-chinovnik-posetil-ukrainu-s-nachala-voyny.html

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Вперше з початку повномасштабної війни ізраїльський чиновник такого високого рівня приїздить в Україну.

Елі Коен планує відвідати Бучу та Бабин Яр, а також бути присутнім під час відновлення роботи посольства Ізраїлю в Києві, яке припинило діяльність через російське вторгнення.

Очікується, що на зустрічі з представниками української влади очільник МЗС Ізраїлю обговорить питання посилення гуманітарної, економічної та військової допомоги Україні.