Первый высокопоставленный израильский чиновник посетил Украину с начала войны

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Эли Коэн на вокзале в Киеве
Первый высокопоставленный израильский чиновник посетил Украину с начала войныhttps://racurs.ua/n179986-pervyy-vysokopostavlennyy-izrailskiy-chinovnik-posetil-ukrainu-s-nachala-voyny.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва з неанонсованим візитом.
Вперше з початку повномасштабної війни ізраїльський чиновник такого високого рівня приїздить в Україну.
Елі Коен планує відвідати Бучу та Бабин Яр, а також бути присутнім під час відновлення роботи посольства Ізраїлю в Києві, яке припинило діяльність через російське вторгнення.
Очікується, що на зустрічі з представниками української влади очільник МЗС Ізраїлю обговорить питання посилення гуманітарної, економічної та військової допомоги Україні.
Ізраїль може робити більше в плані надання гуманітарної підтримки Україні та надання їй систем запобігання повітряним атакам, але у нього немає можливості і достатніх запасів зброї, яку можна було б постачати Києву не завдаючи шкоди власній безпеці, — заявив напередодні голова комісії Кнесета з закордонних справ та безпеки Юлій Едельштейн в інтерв’ю RTVI.
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