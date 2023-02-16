Ночная ракетная атака по Павлограду 16 февраля 2023 года

https://racurs.ua/n179989-nochnaya-raketnaya-ataka-rashisty-ispytyvaut-novuu-taktiku-udarov-po-ukraine.html

Ракурс

Нічна ракетна атака 16 лютого показала, що росіяни випробовують нову тактику ударів по Україні.

Цього разу напад не супроводжувався нальотами дронів-камікадзе.

З огляду на все, їх замінили повітряні кулі з відбивачами, які росіяни запустили вчора вдень, щоб провести розвідку.

«Бабель» пише, що у загальному залпі ракет 12 були Х-22, запущені шістьма Ту-22М3. Ці ракети ЗСУ не можуть перехопити наявними засобами ППО. Також росіяни змінили час атаки, зазвичай масованих ударів вони завдавали зранку або вдень. Крім того, окупантам знадобилося менше ніж тиждень, щоб підготувати та здійснити нову атаку після 10 лютого, коли по Україні випустили 71 ракету.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак писав, що окупанти застосовували фальш-цілі.

У коментарі «Бабелю» речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що деякі ракети були без бойової частини.

Уночі російські війська випустили по Україні 32 крилаті ракети — силам ППО вдалося збити 16 з них. Ракети знищили над Дніпропетровщиною, Миколаївщиною та Херсонщиною.

У Павлограді на Дніпропетровщині через нічний ракетний удар загинула 79-річна жінка, ще восьмеро людей отримали поранення. Зруйновані сім приватних будинків, ще 30 — пошкоджені.

Три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині та одна вдарила по об'єкту на Кіровоградщині. Люди не постраждали.