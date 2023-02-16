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Ракурс
Россияне ночью попали в два НПЗ — наступит ли новый топливный кризис

Россияне ночью попали в два НПЗ — наступит ли новый топливный кризис

16 фев 2023, 13:53
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Новий ракетний удар рф припав по Кременчуцькому та Дрогобицькому нафтопереробних заводах.





Чергову атаку ракетами Х-22 по НПЗ в Кременчуку підтвердив голова ОВА Дмитро Лунін.

Однак експерт ринку пального Сергій Куюн стверджує, що це не завдасть шкоди паливній галузі України.

Перший (завод) і так вбитий попередніми 30+ ракетами, другий — стоїть уже майже 15 років.

Зрозумійте вже, дефективні, що цей ринок працює та забезпечує профіцитні постачання не тільки без «без вас», але й без цих заводів. Ви програли! — написав Куюн у фейсбуці.

Нагадаємо, що навесні 2022 року в Україні почалася паливна криза, спричинена масштабними ударами російських воєнних злочинців у квітні-травні по нафтопереробному заводі у Кременчуку та нафтобазах.

Узимку 2022−23 років України диверсифікувала постачання палива і накопичила значні його запаси в країні.

На початку лютого 2023 року почали діяти санкції ЄС та країн G7 проти росії. Ідеться про забору імпорту нафтопродуктів.

Источник: Ракурс


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